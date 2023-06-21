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Під Нікополем відновили залізничну колію, яка просіла після підриву Каховської ГЕС

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Середа 21 червня 2023 18:47
Під Нікополем відновили залізничну колію, яка просіла після підриву Каховської ГЕС Фото: під Нікополем відновили залізничну колію, яка просіла після підриву Каховської ГЕС (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Залізничники відновили рух поїздів на перегоні поблизу Нікополя, де просів насип під залізничними коліями після підриву роіянами Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Як зауважили у відомстві, роботи були виконані в найкоротші терміни. Завдяки цьому приміські поїзди у регіоні повертаються до свого стандартного графіку руху.

Для усунення пошкодження:

  • використали майже 6,6 тис. кубометрів бутового каменю та понад 3,5 тис. кубометрів щебеню;
  • змонтували 150 м нової рейкошпальної решітки;
  • замінили опору контактної мережі.

Нагадаємо, поблизу Нікополя просіла ділянка із залізничним полотном. Приміські поїзди будуть скасовані на декілька днів.

Підрив Каховської ГЕС

Російські окупанти в ніч на 6 червня підірвали дамбу Каховської ГЕС. Вода з Каховського водосховища затопила десятки населених пунктів у Херсонській і Миколаївській областях.

У зв'язку з цим уряд України вирішив створити комісію в Херсонській області, яка займатиметься обстеженням пошкоджених будівель та споруд у результаті повені після підриву греблі Каховської ГЕС Росією.

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