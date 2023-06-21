Під Нікополем відновили залізничну колію, яка просіла після підриву Каховської ГЕС
Залізничники відновили рух поїздів на перегоні поблизу Нікополя, де просів насип під залізничними коліями після підриву роіянами Каховської ГЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".
Як зауважили у відомстві, роботи були виконані в найкоротші терміни. Завдяки цьому приміські поїзди у регіоні повертаються до свого стандартного графіку руху.
Для усунення пошкодження:
- використали майже 6,6 тис. кубометрів бутового каменю та понад 3,5 тис. кубометрів щебеню;
- змонтували 150 м нової рейкошпальної решітки;
- замінили опору контактної мережі.
Нагадаємо, поблизу Нікополя просіла ділянка із залізничним полотном. Приміські поїзди будуть скасовані на декілька днів.
Підрив Каховської ГЕС
Російські окупанти в ніч на 6 червня підірвали дамбу Каховської ГЕС. Вода з Каховського водосховища затопила десятки населених пунктів у Херсонській і Миколаївській областях.
У зв'язку з цим уряд України вирішив створити комісію в Херсонській області, яка займатиметься обстеженням пошкоджених будівель та споруд у результаті повені після підриву греблі Каховської ГЕС Росією.
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