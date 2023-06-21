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Под Никополем восстановили железнодорожный путь, просевший после подрыва Каховской ГЭС

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Среда 21 июня 2023 18:47
Под Никополем восстановили железнодорожный путь, просевший после подрыва Каховской ГЭС Фото: под Никополем восстановили железнодорожный путь, просевший после подрыва Каховской ГЭС (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Железнодорожники возобновили движение поездов на перегоне вблизи Никополя, где просела насыпь под железнодорожными путями после подрыва роянами Каховской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

Как отметили в ведомстве, работы были выполнены в кратчайшие сроки. Благодаря этому пригородные поезда в регионе возвращаются к своему стандартному графику движения.

Для устранения повреждения:

  • использовали почти 6,6 тыс. кубометров бутового камня и более 3,5 тыс. кубометров щебня;
  • смонтировали 150 г новой рейкопальной решетки;
  • заменили сопротивление контактной сети.

Напомним, вблизи Никополя просел участок с железнодорожным полотном. Пригородные поезда будут отменены на несколько дней.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские оккупанты в ночь на 6 июня взорвали дамбу Каховской ГЭС. Вода из Каховского водохранилища затопила десятки населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях.

В связи с этим правительство Украины решило создать комиссию в Херсонской области, которая будет заниматься обследованием поврежденных зданий и сооружений в результате наводнения после подрыва плотины Каховской ГЭС Россией.

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