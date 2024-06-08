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Під Нікополем РФ вдарила повторно по рятувальниках: є важко поранений

Фото: окупанти атакували рятувальників під Нікополем 8 червня, є поранений (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Нікопольському районі Дніпропетровської області росіяни атакували рятувальників. Є важко поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"У Покровській громаді Нікопольського району ворог поранив рятувальника", - розповів він.

За даними голови ОВА, коли вогнеборці приїхали ліквідовувати наслідки попередньої атаки, окупанти вдарили дроном повторно. 

"28-річний чоловік в лікарні. Стан – тяжкий", - констатував Лисак.

Атаки РФ на рятувальників в Україні

Російські війська постійно використовують тактику повторних ударів - б'ють спочатку по цивільних об'єктах, а потім по фахівцям екстрених служб - медикам, рятувальникам, поліції.

Найчастіше таку тактику ворог використовує у Харківській області. Достатньо згадати нещодавній обстріл бази відпочинку під Харковом 19 травня. Повідомлялося про мінімум 5 загиблих та близько 20 поранених. Зокрема, серед постраждалих - співробітник поліції та фельдшер швидкої допомоги

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Дніпропетровська областьДСНС