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Под Никополем РФ ударила повторно по спасателям: есть тяжело раненый

Фото: оккупанты атаковали спасателей под Никополем 8 июня, есть раненый (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Никопольском районе Днепропетровской области россияне атаковали спасателей. Есть тяжело раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"В Покровской общине Никопольского района враг ранил спасателя", - рассказал он.

По данным главы ОВА, когда огнеборцы приехали ликвидировать последствия предыдущей атаки, оккупанты ударили дроном повторно.

"28-летний мужчина в больнице. Состояние - тяжелое", - констатировал Лысак.

Атаки РФ на спасателей в Украине

РОссийские войска постоянно используют тактику повторных ударов - бьют сначала по гражданским объектам, а потом по специалистам экстренных служб - медикам, спасателям, полиции.

Чаще всего такую тактику враг использует в Харьковской области. Достаточно вспомнить недавний обстрел базы отдыха под Харьковом 19 мая. Сообщалось о минимум 5 погибших и около 20 раненых. В частности, среди пострадавших - сотрудник полиции и фельдшер скорой помощи.

 

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Днепропетровская областьГСЧС