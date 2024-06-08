Под Никополем РФ ударила повторно по спасателям: есть тяжело раненый

В Никопольском районе Днепропетровской области россияне атаковали спасателей. Есть тяжело раненый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"В Покровской общине Никопольского района враг ранил спасателя", - рассказал он.
По данным главы ОВА, когда огнеборцы приехали ликвидировать последствия предыдущей атаки, оккупанты ударили дроном повторно.
"28-летний мужчина в больнице. Состояние - тяжелое", - констатировал Лысак.
РОссийские войска постоянно используют тактику повторных ударов - бьют сначала по гражданским объектам, а потом по специалистам экстренных служб - медикам, спасателям, полиции.
Чаще всего такую тактику враг использует в Харьковской области. Достаточно вспомнить недавний обстрел базы отдыха под Харьковом 19 мая. Сообщалось о минимум 5 погибших и около 20 раненых. В частности, среди пострадавших - сотрудник полиции и фельдшер скорой помощи.
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