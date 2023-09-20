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Під Нікополем через обстріл без світла залишилася тисяча родин

Нікополь, Середа 20 вересня 2023 21:08
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Під Нікополем через обстріл без світла залишилася тисяча родин Фото: Нікопольський район потрапив під обстріл (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Росія обстріляла територію Нікопольського району та пошкодила енергетичний об'єкт. Без світла залишилися сотні родин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Як розповів глава області, вранці над Червоногригорівською громадою пролетіло два дрони, а пообіді - під артилерійський вогонь потрапив Марганець.

"Пошкоджені 3 приватні будинки та 2 господарські споруди. Руйнувань зазнала й нежитлова будівля. Понівечені енергетичний об'єкт і лінія електропередач. Без світла - 1 тисяча родин. Зайнялася суха трава. Пожежу рятувальники вже приборкали", - повідомив Лисак.

Обстріли Нікопольського району

Нікополь та район знаходяться за вісім кілометрів від окупованої росіянами частини Запорізької області. Тому часто підпадає під обстріли з артилерії та іншого озброєння. Зокрема, 11 вересня окупанти обстріляли місто з "Градів" та артилерії, поранення отримали троє людей.

Під Нікополем через обстріл без світла залишилася тисяча родин

Вночі, 19 вересня, окупанти двічі обстріляли з артилерії Нікополь та Марганецьку громаду. Постраждав 71-річний чоловік.

А сьогодні Сили оборони збили над Дніпропетровською областю збили два російські безпілотники.

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Нікополь Дніпропетровська область
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