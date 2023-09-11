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Росіяни з "Градів" і артилерії обстріляли магазин у Нікополі: є постраждалі

Нікополь, Понеділок 11 вересня 2023 15:24
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Росіяни з "Градів" і артилерії обстріляли магазин у Нікополі: є постраждалі Фото: Ілюстративне фото (flickr com Ministry of Defense of Ukraine)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 11 вересня, з "Градів" і артилерії обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. Унаслідок ворожої атаки постраждало три людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Сьогодні російська армія вже двічі вгатила по Нікополю", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти атакували місто з артилерії та "Градів".

Постраждалі та руйнування

За словами глави області, постраждали три людини.

Фото: Наслідки обстрілу Нікополя (t.me/dnipropetrovskaODA)

"Це чоловіки 24, 47 і 56 років. У них мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Всі в лікарні в стані середньої тяжкості", - пише Лисак.

Також руйнувань зазнали магазин, приватне та харчове підприємства. Зачепило й навчальний заклад, п’ятиповерхівку, господарські споруди та автомобіль.

Ситуація в Дніпропетровській області

Російські терористи майже щодня завдають ударів по Дніпропетровській області з іншого берега річки Дніпро.

Найчастіше під обстріли потрапляє Нікополь та район. Внаслідок обстрілів важкою артилерією шкоди та руйнування зазнають будинки та інфраструктура регіону.

Нещодавно в результаті ворожої атаки по Нікополю постраждали двоє людей. Крім того, через обстріл було пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, автомобіль, гараж та лінії електропередач.

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