Росіяни з "Градів" і артилерії обстріляли магазин у Нікополі: є постраждалі
Російські війська сьогодні, 11 вересня, з "Градів" і артилерії обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. Унаслідок ворожої атаки постраждало три людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Сьогодні російська армія вже двічі вгатила по Нікополю", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що окупанти атакували місто з артилерії та "Градів".
Постраждалі та руйнування
За словами глави області, постраждали три людини.
Фото: Наслідки обстрілу Нікополя (t.me/dnipropetrovskaODA)
"Це чоловіки 24, 47 і 56 років. У них мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Всі в лікарні в стані середньої тяжкості", - пише Лисак.
Також руйнувань зазнали магазин, приватне та харчове підприємства. Зачепило й навчальний заклад, п’ятиповерхівку, господарські споруди та автомобіль.
Ситуація в Дніпропетровській області
Російські терористи майже щодня завдають ударів по Дніпропетровській області з іншого берега річки Дніпро.
Найчастіше під обстріли потрапляє Нікополь та район. Внаслідок обстрілів важкою артилерією шкоди та руйнування зазнають будинки та інфраструктура регіону.
Нещодавно в результаті ворожої атаки по Нікополю постраждали двоє людей. Крім того, через обстріл було пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, автомобіль, гараж та лінії електропередач.
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