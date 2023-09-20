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Под Никополем из-за обстрела без света осталась тысяча семей

Никополь, Среда 20 сентября 2023 21:08
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Под Никополем из-за обстрела без света осталась тысяча семей Фото: Никопольский район попал под обстрел (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Россия обстреляла территорию Никопольского района и повредила энергетический объект. Без света остались сотни семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Как рассказал глава области, утром над Червоногригорьевской общиной пролетели два дрона, а после обеда - под артиллерийский огонь попал Марганец.

"Повреждены 3 частных дома и 2 хозяйственные постройки. Разрушениям подверглось и нежилое здание. Изуродованы энергетический объект и линия электропередач. Без света - 1 тысяча семей. Загорелась сухая трава. Пожар спасатели уже потушили", - сообщил Лысак.

Обстрелы Никопольского района

Никополь и район находятся в восьми километрах от оккупированной россиянами части Запорожской области. Поэтому часто подвергается обстрелам из артиллерии и другого вооружения. В частности, 11 сентября оккупанты обстреляли город из "Градов" и артиллерии, ранения получили три человека.

Под Никополем из-за обстрела без света осталась тысяча семей

Ночью, 19 сентября, оккупанты дважды обстреляли из артиллерии Никополь и Марганецкую общину. Пострадал 71-летний мужчина.

Ночью 20 сентября РФ атаковала территорию Украины дронами из Курской и Белгородской областей. Тревожность была объявлена почти на всей территории. Враг атаковал Полтавскую область.

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Никополь Днепропетровская область
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