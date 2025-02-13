Під Москвою знищили два новітні радіолокаційні комплекси , - ГУР

За даними розвідки, у ніч з 6 на 7 лютого 2025 року на території в/ч 52116 у місті Долгопрудний під Москвою стався сильний вибух.

Вибухівка знищила два російських радіолокаційних комплекси "Валдай", призначених для цілодобового автоматичного виявлення та протидії БПЛА.

"Це новітня розробка російського військово-промислового комплексу - перший зразок у своєму класі, прийнятий на озброєння армії держави-агресора Росії", - йдеться в повідомленні.

За даними ГУР, військова частина, на якій вибухнули "Валдаї", відповідає за безпеку повітряного простору над Москвою.

Нагадаємо, у 2023 року на Росії заарештували генерал-майора Костянтина Огієнка, командира 1-ї армії ППО особливого призначення, яка прикриває Москву від ударів із повітря.

Його затримали за хабар за допомогу з відчуженням ділянки, прилеглої до військової частини. Йдеться про землю міноборони РФ у підмосковному Долгопрудному.

Раніше російські пропагандисти оприлюднили сюжет про зенітні ракетні комплекси, які нібито захищають Москву від атак безпілотників. Але, як з’ясувалося, вони показали ЗРК біля резиденції Володимира Путіна в Ново-Огарьово.