Под Москвой уничтожили два новейших радиолокационных комплекса, - ГУР

По данным разведки, в ночь с 6 на 7 февраля 2025 года на территории в/ч 52116 в городе Долгопрудный под Москвой произошел сильный взрыв.

Взрывчатка уничтожила два российских радиолокационных комплекса "Валдай", предназначенных для круглосуточного автоматического обнаружения и противодействия БПЛА.

"Это новейшая разработка российского военно-промышленного комплекса - первый образец в своем классе, принятый на вооружение армии государства-агрессора России", - говорится в сообщении.

По данным ГУР, воинская часть, в которой взорвались "Валдаи", отвечает за безопасность воздушного пространства над Москвой.

Напомним, в 2023 году на России арестовали генерал-майора Константина Огиенко, командира 1-й армии ПВО особого назначения, которая прикрывает Москву от ударов с воздуха.

Его задержали за взятку за помощь с отчуждением участка, прилегающего к воинской части. Речь идет о земле минобороны РФ в подмосковном Долгопрудном.

Ранее российские пропагандисты обнародовали сюжет о зенитных ракетных комплексах, которые якобы защищают Москву от атак беспилотников. Но, как выяснилось, они показали ЗРК возле резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево.