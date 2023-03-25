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Під Москвою загорівся найбільший у Росії металургійний завод

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Субота 25 березня 2023 22:33
Під Москвою загорівся найбільший у Росії металургійний завод Ілюстративне фото: під Москвою спалахнув найбільший у Росії металургійний завод (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 25 березня, під Москвою розпочалася пожежа на металургійному заводі "Фрегат". Зайнявся один з цехів.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс", про це заявили у російському МНС.

"На вулиці Кірова, будинок 3, будівля 6 сталося займання у цеху акумуляторів", - наводить видання заява міністерства.

При цьому зазначається, що будівля, в якій розпочалася пожежа, металокаркасна.

Варто зауважити, що завод "Фрегат" є найбільшим у Росії металургійним заводом та спеціалізується на виробництві вторинного свинцю. Влітку минулого року він призупинив діяльність.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 24 березня у Свердловській області горів науково-виробничий комплекс.

Також ми писали, що минулого тижня під Москвою пожежа почалася на одному з найбільших хімзаводів.

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