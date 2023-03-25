Під Москвою загорівся найбільший у Росії металургійний завод

Сьогодні, 25 березня, під Москвою розпочалася пожежа на металургійному заводі "Фрегат". Зайнявся один з цехів.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інтерфакс ", про це заявили у російському МНС.

Варто зауважити, що завод "Фрегат" є найбільшим у Росії металургійним заводом та спеціалізується на виробництві вторинного свинцю. Влітку минулого року він призупинив діяльність.

При цьому зазначається, що будівля, в якій розпочалася пожежа, металокаркасна.

"На вулиці Кірова, будинок 3, будівля 6 сталося займання у цеху акумуляторів", - наводить видання заява міністерства.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 24 березня у Свердловській області горів науково-виробничий комплекс.

Також ми писали, що минулого тижня під Москвою пожежа почалася на одному з найбільших хімзаводів.

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