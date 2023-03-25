Под Москвой загорелся крупнейший в России металлургический завод

Сегодня, 25 марта, под Москвой начался пожар на металлургическом заводе "Фрегат". Загорелся один из цехов.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Интерфакс ", об этом заявили в российском МЧС.

Стоит заметить, что завод “Фрегат” является крупнейшим в России металлургийным заводом и специализируется на производстве вторичного свинца. Летом прошлого года он приостановил деятельность.

При этом отмечается, что здание, в котором начался пожар, металлокаркасное.

Напомним, ранее стало известно, что 24 марта в Свердловской области горел научно-производственный комплекс.

Также мы писали, что на прошлой неделе под Москвой пожар начался на одном из крупнейших химзаводов.

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