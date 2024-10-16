Під Москвою сталася пожежа на військовому аеродромі "Чкаловський": що відомо

На військовому аеродромі "Чкаловський" під Москвою сталася пожежа 16 жовтня. Нібито ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-каналы "112", Astra.

"Площа пожежі на військовому аеродромі в Щьолковому - 800 квадратних метрів. Гасіння продовжується, локалізувати спалах поки не вдається", - уточнює "112".

"На військовому аеродромі "Чкаловський" в Щелково горить адміністративна будівля. Вогонь спалахнув на покрівлі Г-подібної споруди. Співробітники встигли вчасно евакуюватися, ніхто не постраждав", - зазначають у Telegram-каналі.

Що відомо про аеродром "Чкаловський"

"Чкаловський" - військовий аеродром в Московській області, в 31 км на північний схід від Москви, на південно-східній околиці міста Щьолково. Заснований на початку 1930-х років.

У серпні аеродром "Чкаловський" атакували дрони. У Щьолковому оголошували тривогу. Крім того, партизани виявили російський "Панцир С-1" на аеродромі "Чкаловський".

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