Под Москвой произошел масштабный пожар, горит складской комплекс
В городе Клин, Московская область, загорелся складской комплекс. Площадь огня составляет 10 тысяч квадратных метров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское информационное агентство"Интерфакс".
Сейчас, как утверждают спасатели, информации о пострадавших нет. Причины возгорания также пока не уточняются.
К ликвидации огня привлечены более 40 человек и 12 единиц техники.
Как пишет Telegram-канал Shot, кроме складского комплекса горят новые сооружения, которые еще не успели сдать.
Отдельно добавим, что в Клину расположен военный городок и аэродром "Клин-5". На последнем базируется 92 отдельная вертолетная эскадрилья специального назначения, в распоряжении которой находятся вертолеты:
- Ми-8АМТШ;
- МИ-8АМТШ-ВН;
- Ми-24/35.
Пожары и взрывы России
Во время полномасштабной войны, Силы обороны регулярно наносят удары по важным для войск России объектам, в связи с чем взрывы и "хлопок" на территории страны-террориста становятся все более привычным явлением. Например, в ночь на 20 января россияне жаловались на атаку дронов на военные объекты в Казани.
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