UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під Москвою пролунав вибух на металургійному заводі: що відомо

Фото: під Москвою пролунав вибух на металургійному заводі (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Під російським містом Москва вранці у понеділок, 23 січня, пролунав вибух на металургійному заводі компанії "Молірен".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення російських ЗМІ.

У російських екстрених службах стверджують, що причиною вибуху став алюмінієвий пил. До інциденту нібито призвело "порушення технологічного процесу".

Інформації про постраждалих наразі немає.

Зазначається, що ТОВ "Молірен" займається металургією та органічною хімією. Завод розташований за 145 км від російської столиці в місті Рошаль.

Нагадаємо, 10 січняу Москві сталася чергова пожежа. Займання сталося на складах біля метро "Дмитрівська". Рятувальникам довелося евакуювати 230 людей.

Також ми писали, що у Москві сталася пожежа на території військової частини у гаражних боксах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяМоскваВибух