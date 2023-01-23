Под Москвой прогремел взрыв на металлургическом заводе: что известно

Под российским городом Москва утром в понедельник, 23 января, раздался взрыв на металлургическом заводе компании "Молирен".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения российских СМИ.

Отмечается, что ООО "Молирен" занимается металлургией и органической химией. Завод расположен в 145 км от российской столицы в городе Рошаль.

Информации о пострадавших пока нет.

В российских экстренных службах утверждают, что причиной взрыва стала алюминиевая пыль. К инциденту привело якобы "нарушение технологического процесса".

Напомним, 10 января в Москве произошел очередной пожар. Возгорание произошло на складах возле метро "Дмитровская". Спасателям пришлось эвакуировать 230 человек.

Также мы писали, что в Москве произошел пожар на территории воинской части в гаражных боксах.

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