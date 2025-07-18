Під Москвою поскаржилися на атаку дронів: пролунали вибухи

У Підмосков'ї ввечері, 18 липня, пролунали вибухи під час комбінованої атаки на Україну. На удари дронів поскаржилися в Дмитрові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки, мера Москви Андрія Собяніна та керівника Центру протидії дезінформації РНБО України Андрія Коваленка в Telegram.
"У нас голосно, але під Москвою теж вибухає добре", - повідомив Коваленко.
Тим часом, жителі Дмитрова в Підмосков'ї повідомили про звуки вибухів.
Пишуть, що "щось вибухнуло в полі". Про звуки вибухів повідомляють із різних районів Дмитровського міського округу.
Напередодні, 17 липня стало відомо про удар дронів по важливому для виробництва ракет хімзаводу. Зокрема, під удар потрапив хімзавод "Щекіноазот" у Тульській області, де виробляють ракети і дрони.
Як пишуть у мережі, дрони атакували "Щекіназот". По заводу вдарили щонайменше чотири дрони, внаслідок чого почалася пожежа.
Після атаки завод, імовірно, зупинив свою роботу. Співробітників евакуювали.
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