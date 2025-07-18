Под Москвой пожаловались на атаку дронов: прогремели взрывы

"У нас громко, но под Москвой тоже взрывается хорошо", - сообщил Коваленко.

Тем временем, жители Дмитрова в Подмосковье сообщили о звуках взрывов.

Пишут, что "что-то взорвалось в поле". О звуках взрывов сообщают из разных районов Дмитровского городского округа.