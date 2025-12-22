Під Москвою перекинувся човен із родичем Путіна, одна людина загинула

Подія на воді в Московській області набула широкого резонансу після того, як стало відомо про присутність на борту бізнесмена, пов'язаного родинними та особистими стосунками з главою Кремля. Інцидент стався в яхт-клубі і призвів до загибелі одного з пасажирів.

Родич Путіна серед постраждалих

За даними росЗМІ, човен, що перекинувся, перевозив шістьох осіб. Серед них був Віктор Хмарін-старший - родич президента РФ Володимира Путіна.

Унаслідок НП він дістав переохолодження та забої, загрози життю, як стверджують, немає.

Зв'язки із сім'єю глави Кремля і бізнес

Віктор Хмарін-старший відомий як батько глави компанії "РусГидро" Віктора Хмаріна-молодшого.

У 1976 році він одружився з двоюрідною сестрою Володимира Путіна за батьківською лінією Любов'ю Кругловою.

Крім того, Хмарін і майбутній президент РФ були однокурсниками та підтримували близькі стосунки в студентські роки.

Хмарін-старший раніше був великим постачальником устаткування для "Газпрому", а наразі володіє компанією "Нефтепродуктсервис" із річною виручкою понад 800 млн рублів. Управління бізнесом здійснює його племінник Володимир Круглов.

Загибель пасажира і кримінальний слід

Із шести осіб врятуватися вдалося п'ятьом. РосЗМІ повідомили про загибель 68-річного Віктора Аверіна, якого пов'язують із Солнцевським ОЗУ. Його тіло підняли водолази пізно вночі й упізнали родичі.

Аверін вважався одним із наближених соратників засновника угруповання Сергія Михайлова, проте офіційно свій зв'язок з ОЗУ він заперечував і засуджений не був.