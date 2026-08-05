Під Москвою горить головний науковий центр "Роскосмосу", де розробляють балістику

Що сталося

У підмосковному Королеві виникла пожежа біля Центрального науково-дослідного інституту машинобудування (ЦНИИмаш).

За наявною інформацією, спалах стався на території підприємства, проте його причини поки що офіційно не розкриваються.

Дані про можливі постраждалі або масштаби пожежі на момент публікації відсутні.

Фото: Telegram-канал "ASTRA"

Стратегічний об'єкт

ЦНДІмаш є головним науковим центром державної корпорації "Роскосмос" та одним із ключових науково-дослідних підприємств російської космічної галузі.

Інститут займається розробками у сфері ракетно-космічної техніки. За відкритими даними, створені там технології застосовуються при розробці балістичних ракет, навігаційних комплексів, супутникових систем розвідки та інших рішень, що мають військове призначення.

Офіційні органи Росії поки що не називали можливу причину пожежі та не повідомляли про наслідки інциденту.

Що відомо зараз

На момент публікації інформація про пожежу обмежується повідомленнями оперативних служб. Інших офіційних подробиць про подію, включаючи можливі збитки та обставини займання, поки не оприлюднено.