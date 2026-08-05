Под Москвой горит главный научный центр "Роскосмоса", где разрабатывают баллистику

Что произошло

В подмосковном Королеве возник пожар на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш).

По имеющейся информации, возгорание произошло на территории предприятия, однако его причины пока официально не раскрываются.

Данные о возможных пострадавших или масштабах пожара на момент публикации отсутствуют.

Фото: Telegram-канал "ASTRA"

Стратегический объект

ЦНИИмаш является головным научным центром государственной корпорации "Роскосмос" и одним из ключевых научно-исследовательских предприятий российской космической отрасли.

Институт занимается разработками в сфере ракетно-космической техники. По открытым данным, созданные там технологии применяются при разработке баллистических ракет, навигационных комплексов, спутниковых систем разведки, а также других решений, имеющих военное назначение.

Официальные органы России пока не называли возможную причину пожара и не сообщали о последствиях инцидента.

Что известно сейчас

На момент публикации информация о пожаре ограничивается сообщениями оперативных служб. Других официальных подробностей о происшествии, включая возможный ущерб и обстоятельства возгорания, пока не обнародовано.