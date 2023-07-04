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Під Москвою дрон-камікадзе атакував військову частину: названо наслідки

Фото: дрон-камікадзе атакував військову частину під Москвою (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

Під Москвою, у місті Кубинка, дрон-камікадзе атакував військову частину сьогодні вночі, 4 липня. Повідомляється, що пошкоджено адміністративну будівлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza .

За попередніми даними, близько 4 години ранку дрон-камікадзе атакував адміністративну будівлю на території військової частини. За даними джерел у збройних силах РФ, внаслідок вибуху жертв та постраждалих немає.

Варто зазначити, що у Кубинці знаходиться авіабаза, крім того, у місті базується бригада повітрянодесантних військ.

За даними екстрених служб, у районі Кубинки Московської області впав безпілотник "літакового" типу.

Вибухи у Москві вночі 4 липня

У Москві вночі 4 липня пролунало кілька вибухів. Інтервал між ними становив близько 5 хвилин. Імовірною причиною називають роботу протиповітряної оборони.

За даними росЗМІ, причиною вибухів стали два безпілотники, які збили ППО. Крім того, ще один дрон, що летить у бік Москви, помітили в небі над Калузькою областю. Його також нібито вдалося вбити.

Незабаром у зв'язку з вибухами літаки, що летіли до Внукова, почали перенаправляти в інші аеропорти. Повідомляється про п'ять таких рейсів: з Шарм-ель-Шейха, Дубая, Махачкали, Челябінська та Новосибірська.

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