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Під міськрадою Дніпра депутатка вдарила активістку: що відомо

Фото: Дніпровська міськрада (dniprorada.gov.ua)
Автор: Ніна Єланська

Ввечері 23 жовтня, близько 18:00, під міськрадою Дніпра стався конфлікт між депутаткою Євгенією Дитятковською та активісткою руху "Гроші на ЗСУ" Ганною Матвієнко. Окрім цього, був виявлений факт перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

За словами активістки та дружини військового Матвієнко, вона підійшла до автомобіля депутатки Дитятковської, щоб висловити своє незадоволення її діяльністю та поставити питання про можливу причетність до корупційних схем.

У результаті, це призвело до словесного конфлікту, який переріс у фізичне зіткнення, коли Дитятковська штовхнула активістку, вдаривши її в обличчя.

 

Депутатка визнала факт штовхання, але стверджує, що активістка нібито порушила її особистий простір, через що вона емоційно відреагувала.

Водночас Ганна Матвієнко вже подала заяву до поліції, сподіваючись на справедливе розслідування і вибачення з боку депутатки.

Однак чергова сесія міськради Дніпра відзначилася не лише цим конфліктом.

За процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури міста Дніпра за заявами журналіста Національної спілки журналістів України та активістки Матвієнко було відкрито одразу два кримінальні провадження.

Одне було розпочато за заявою активістки за ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України (побої та мордування).

Друге було відкрито за ч. 1 ст. 171 КК України (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).

Це сталося через те, що за даними слідства, журналіста не допустили до сесійної зали. Відомо, що співробітник контрольно-пропускного пункту міськради зачинив його у сусідньому приміщенні.

 

Нагадаємо, що цього літа, а саме 20 червня, в мережі з'явилося відео, на якому група чоловіків у центрі Дніпра напала на українського військового, який гуляв з немовлям.

Пізніше стало відомо, що постраждав екс-військовий підрозділу Kraken Дмитро Павлов.

Згодом з'явилася інформація про наявність конфлікту у депутата Миколи Тіщенка із Павловим. Подробиці скандалу та до чого саме причетний Тіщенко - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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