UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під Мінськом вночі пролунав вибух, підірвали залізницю, - "Гаюн"

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 5 жовтня, під Мінськом Білорусі, пролунав гучний вибух. Невідомі підірвали залізницю на станції Озерище.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Білорускі Гаюн".

Вибух пролунав близько о 23:20 в Колодящах, під Мінськом. Звук було чутно навіть в мікрорайонах, що розташовані за 8 кілометрів від населеного пункту. 

"Вранці силовики почали опитувати місцевих жителів і їм повідомили, що це "був теракт на станції Озерище, підірвали залізницю", - пише "Гаюн". 

Зокрема інформацію про вибух підтвердила спільнота залізничників Білорусі. Попередньо, підірвали під'їзні колії. 

Фото: приблизне місце вибуху (t.me/Hajun_BY)

Згідно з даними каналу "МотолькоПомоги", вранці було оголошено в розшук по всій країні кількох чоловіків, які можуть бути причетними до вибуху. 

"Це може означати, що вибух - це диверсія рейкових партизанів", - додає "Гаюн". 

Роль Білорусі у війні РФ проти України

На початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація вдерлась на територію нашої країни в тому ж числі й з Білорусі. Тоді окупанти захопили частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше наші воїни деокупували території.

Також протягом усього періоду війни країна-окупант використовувала територію Білорусі для завдання ударів по Україні.

Тим часом Білорусь вкотре продовжила спільні навчання з російськими терористами. Загальна кількість продовжень на даний момент становить 75 тижнів. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьВійна в Україні