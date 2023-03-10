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Під Миколаєвом чоловік приніс снаряд до подвір'я: він здетонував та поранив дитину

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Миколаївська область, П'ятниця 10 березня 2023 18:31
Під Миколаєвом чоловік приніс снаряд до подвір'я: він здетонував та поранив дитину Ілюстраивне фото: дитина травмувалася через детонування снаряда під Миколаєвом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У селі Лимани Галіцинівська громада чоловік знайшов нерозірваний касетний снаряд та приніс його у двір. Хлопчик, що у той час перебував у дворі, отримав поранення внаслідок детонування снаряда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника поліції Миколаївської області Сергія Шайхета.

Повідомляється, що чоловік на городі знайшов нерозірваний касетний снаряд, приніс його та залишив на подвір'ї, а сам пішов у справах.

У цей час у дворі на самокаті катався 9-річний хлопчик. Снаряд здетонував, а дитина отримала осколкові поранення. Наразі хлопчика доставили до лікарні. За його життя борються медики.

Шайхет нагадав, що у тих районах, які були під окупацією і в яких велися активні бої дії, дуже багато небезпечних знахідок. Знайдені предмети не можна чіпати, про них слід повідомляти правоохоронців.

Нагадаємо, у Херсонській області машина підірвалася на вибухівці, внаслідок чого загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення.

Окрім того, в Ізюмському районі чоловік підірвався на протипіхотній міні "Пелюстка" на власному подвір'ї.

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Миколаївська область Війна Росії проти України
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