Под Николаевом мужчина принес снаряд во двор: он сдетонировал и ранил ребенка

В селе Лиманы Галицыновское общество мужчина нашел неразорванный кассетный снаряд и принес его во двор. Мальчик, который находился в то время во дворе, получил ранение в результате детонирования снаряда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции Николаевской области Сергея Шайхета .

Сообщается, что мужчина в огороде нашел неразорванный кассетный снаряд, принес его и оставил во дворе, а сам пошел по делам.

В это время во дворе на самокате катался 9-летний мальчик. Снаряд сдетонировал, а ребенок получил осколочные ранения. На данный момент мальчика доставили в больницу. За его жизнь борятся медики.

Шайхет напомнил, что в районах, которые были под оккупацией и в которых велись активные бои действия, очень много опасных находок. Найденные предметы нельзя трогать, о них следует сообщать правоохранителям.

Напомним, в Херсонской области машина подорвалась на взрывчатке, в результате чего погибли два человека, еще двое получили ранения.

Кроме того, в Изюмском районе мужчина подорвался на противопехотной мине "Лепесток" в собственном дворе.

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