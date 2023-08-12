Під Мелітополем "Урал", "Камаз" і бензовоз окупантів не поділили дорогу (фото)

"Не щастить окупантам на нашій землі. Порушують правила безпеки й руху: як наслідок, то міст димить, то машини палають", - зауважив Федоров.

За даними мера, цього разу цього разу окупаційні Урал і КамАЗ не поділили дорогу біля Приазовського, між Мелітополем і Бердянськом.

"А далі зіткнення з бензовозом, спалах, вогонь", - розповів Федоров.

Нагадаємо, минулого місяця у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області сталося ДТП за участі двох вантажних автомобілів. В одній з машин могли перевозитись російські БК.

Ситуація у Мелітополі

Мелітополь Запорізької області знаходиться під російською окупацією з перших тижнів повномасштабної війни. Росіяни перетворили місто у свій "центр командування".

Проте останнім часом у Мелітополі почастішали вибухи, а серед окупантів фіксують тривожні настрої. Так, наприклад, 11 та 12 липня у Мелітополі та сусідніх селах чули вибухи.

Крім того, мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що російські війська стягують на Запорізький напрямок техніку. В окупованому Мелітополі зафіксували багато ворожих броньованих машин "Тигр".

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