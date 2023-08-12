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Под Мелитополем "Урал", "Камаз" и бензовоз окупантов не поделили дорогу (фото)

Фото: Оккупанты создали ДТП под Мелитополем (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 12 августа, под Мелитополем не смогли разъехаться три автомобиля оккупантов. В результате столкновения автомобилей с бензовозом начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Не везет оккупантам на нашей земле. Нарушают правила безопасности и движения: как следствие, то дымит мост, то машины пылают", - заметил Федоров.

По данным мэра, на этот раз оккупационные Урал и КамАЗ не поделили дорогу у Приазовского между Мелитополем и Бердянском.

"А дальше столкновения с бензовозом, вспышка, огонь", - рассказал Федоров.

Напомним, в прошлом месяце во временно захваченном Мариуполе Донецкой области произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. В одной из машин могли перевозиться российские БК.

Ситуация в Мелитополе

Мелитополь Запорожской области находится под российской оккупацией с первых недель полномасштабной войны. Россияне превратили город в свой "центр командования".

Однако в последнее время в Мелитополе участились взрывы, а среди оккупантов фиксируют тревожные настроения. Например, 11 и 12 июля в Мелитополе и соседних селах слышали взрывы.

Кроме того, мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что российские войска стягивают на Запорожское направление технику. В оккупированном Мелитополе зафиксировали много вражеских бронированных машин "Тигр".

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МелитопольЗапорожская областьВойна России против Украины