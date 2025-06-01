Під Мелітополем розвідники підірвали військовий поїзд росіян: що відомо

Не перший випадок

Ранок 1 червня багатий на надзвичайні події з поїздами та залізничною інфраструктурою РФ.

Так, партизани провели успішну диверсію на новій залізничній ділянці "Волноваха - Маріуполь" у Донецькій області. Це істотно послабило обороноздатність окупантів на фронті.

Крім того, в ніч на 1 червня в Росії не витримав ще один міст. У Курській області частина поїзда впала на автомобільну дорогу.

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