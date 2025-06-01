Под Мелитополем разведчики подорвали военный поезд россиян: что известно

Под Мелитополем разведчики подорвали военный поезд россиян. Таким образом удалось нарушить логистику оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.
"Ночью 31 мая на железнодорожном участке вблизи временно оккупированного населенного пункта Акимовка Мелитопольского района Запорожской области произошел взрыв - подорван военный поезд российских захватчиков", - говорится в сообщении.
По данным ГУР, "товарняк" двигался в сторону временно оккупированного Крыма.
"В результате взрыва на железнодорожном полотне поезд с топливными цистернами и товарными вагонами пошел под откос. Ключевая логистическая артерия московитов на оккупированных территориях Запорожской области и Крыма нарушена", - отметили разведчики.
Как отмечается, после грохота на железной дороге захватчики объявили "план-перехват" - по населенным пунктам рыщут патрули Росгвардии.
"Проверки на блок-постах - особенно придирчивые ко всем, кто въезжает или выезжает", - предупредили в ГУР.
Утро 1 июня багато на ЧП с поездами и железнодорожной инфраструктурой РФ.
Так, партизаны провели успешную диверсию на новом железнодорожном участке "Волноваха - Мариуполь" в Донецкой области. Это существенно ослабило обороноспособность оккупантов на фронте.
Кроме того, в ночь на 1 июня в России не выдержал еще один мост. В Курской области часть поезда упала на автомобильную дорогу.
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