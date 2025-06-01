"АТЕШ" вивів з ладу важливу залізничну ділянку ворога на Донеччині: постачання окупантів зірвано

Партизанський рух "АТЕШ" провів успішну диверсію на новій залізничній ділянці Волноваха-Маріуполь у Донеччині. Це суттєво послабило обороноздатність окупантів на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Атеш .

Партизані руху "АТЕШ" продовжують ефективно руйнувати логістичну інфраструктуру російських окупантів на тимчасово окупованих територіях.

Одним із останніх успішних ударів стала диверсія на залізничній гілці Таганрог - Маріуполь, яку окупант побудував для постачання фронту.

Вони пошкодили важливе обладнання на ділянці Волноваха - Маріуполь, через що зупинилася система сигналізації та рух поїздів порушився.

Стратегічне значення залізничної гілки Таганрог-Маріуполь

Нещодавно залізнична гілка Таганрог-Маріуполь стала частиною нової логістичної мережі.

Окупанти хотіли нею швидко і з меншими ризиками доставляти пальне, техніку та боєприпаси прямо на передову, бо цей маршрут допомагає обходити Кримський міст.

Вона забезпечує постачання з Ростова-на-Дону до Маріуполя, що є важливим для підтримки бойових дій на південному напрямку.

Наслідки диверсії для ворога

Пошкодження інфраструктури на цій ділянці призвело до суттєвих збоїв у роботі залізничного сполучення, дезорганізувало логістичні ланцюги та збільшило вразливість окупаційних військ. Тепер ворог змушений шукати альтернативні, більш ризиковані маршрути для транспортування критично важливих ресурсів.

Скільки години потрібно на відновлення

За словами Петра Андрющенка, пошкоджена залізниця зазнала незначних пошкоджень.

Водночас він зазначив, що до відновлення роботи залізниці може пройти кілька днів. А враховуючи обмежене наявність необхідного обладнання у російських військ, ремонт може зайняти до двох тижнів.

Продовження атак на ключові точки ворога