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Под Мелитополем раздались звуки взрывов, - Федоров

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Украина, Понедельник 12 декабря 2022 21:20
Под Мелитополем раздались звуки взрывов, - Федоров Фото: Под Мелитополем раздались звуки взрывов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 12 декабря, под Мелитополем в Запорожской области раздались звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"У россиян очередная вечерняя дискотека", – говорится в сообщении.

Федоров отмечает, что из Токмака, Михайловки и пригорода Мелитополя сообщают о взрывах.

"Ждем подтверждения от Генштаба", - добавил мэр города.

Под Мелитополем раздались звуки взрывов, - Федоров

Обновлено 21:26

Федоров сообщил, что один из мостов в Мелитополе получил повреждения.

"Это один из стратегически важных мостов после "усталости" Крымского моста. Именно через него оккупанты перевозили военную технику с восточного направления. Что ж, недорогие россияне, ВСУ уже рядом", - добавил мэр города.

Напомним, что украинским военным удалось атаковать несколько важных объектов оккупантов в захваченном Мелитополе. Среди них есть база аналитиков ФСБ и радиолокационная станция.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в субботу, 10 декабря, прозвучало более десяти взрывов.

В селе Майское вчера раздались взрывы в местной школе . По данным разведки, к моменту прилета там было около 150 военных России.

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