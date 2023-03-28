Під Мелітополем підірвали підстанцію, якою користувались окупанти, - мер

У вівторок, 28 березня, під Мелітополем (Запорізька область) було підірвано підстанцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

За його словами, було підірвано підстанцію. Вона розташована біля села Федорівка Терпіннівської сільради.

Нагадаємо, що в понеділок, 27 березня, в Мелітополі відбулися вибухи у двох будівлях, в яких окупанти облаштували "адміністрацію" спецслужби так званого "МДБ" та гуртожиток. Російські військові вибігали звідти у спідній білизні.

Росія для поповнення втрат у своїх окупаційних силах в Україні відправила з Південної Осетії військовослужбовців строкової служби, яких вмовила підписати контракти, у тимчасово захоплений Мелітополь Запорізької області.

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