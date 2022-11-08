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Під Мелітополем партизани спалили штаб окупантів: мер показав відео

Фото: запорізькі партизани спалили штаб окупантів (t.me/ivan_fedorov_melitopol)
Автор: Володимир Костирін

Запорізькі партизани ліквідували штаб російських окупантів, який облаштували в селі Вознесенка Мелітопольського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Мелітополя Івана Федорова.

"Навіть на дев'ятому місяці окупації опір мешканців настільки потужний, що рашисти буквально задихаються від нього", - йдеться у публікації.

Зазначається, що сили опору спалили ворожий штаб у вівторок, 8 листопада, близько 14:00.

Загарбники облаштували свій штаб в одній із захоплених сільських церков.

Запорізькі партизани, дізнавшись про точне місцезнаходження ворожого лігва, підпалили штаб російських окупантів.

Інформація про кількість ворожих втрат наразі уточнюється.

Також Федоров опублікував у мережі відповідне відео.

Нагадаємо, раніше у вересні в Мелітополі партизани підірвали залізницю, внаслідок чого окупанти залишилися без боєприпасів.

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