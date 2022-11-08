Под Мелитополем партизаны сожгли штаб оккупантов: мэр показал видео

"Даже на девятом месяце оккупации сопротивление жителей настолько мощно, что рашисты буквально задыхаются от него", - говорится в публикации.

Отмечается, что силы сопротивления сожгли вражеский штаб во вторник, 8 ноября, около 14.00.

Захватчики обустроили свой штаб в одной из захваченных сельских церквей.

Запорожские партизаны, узнав точное местонахождения вражеского логова, подожгли штаб российских оккупантов.

Информация о количестве вражеских потерь сейчас уточняется.

Также Федоров опубликовал в сети соответствующее видео.