Под Мелитополем партизаны сожгли штаб оккупантов: мэр показал видео

Запорожские партизаны ликвидировали штаб российских оккупантов, который те обустроили в селе Вознесенка Мелитопольского района.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федерова.
"Даже на девятом месяце оккупации сопротивление жителей настолько мощно, что рашисты буквально задыхаются от него", - говорится в публикации.
Отмечается, что силы сопротивления сожгли вражеский штаб во вторник, 8 ноября, около 14.00.
Захватчики обустроили свой штаб в одной из захваченных сельских церквей.
Запорожские партизаны, узнав точное местонахождения вражеского логова, подожгли штаб российских оккупантов.
Информация о количестве вражеских потерь сейчас уточняется.
Также Федоров опубликовал в сети соответствующее видео.
Напомним, ранее в сентябре в Мелитополе партизаны подорвали железную дорогу, в результате чего оккупанты остались без боеприпасов.
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