RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под Мелитополем партизаны сожгли штаб оккупантов: мэр показал видео

Фото: запорожские партизаны сожгли штаб оккупантов (t.me/ivan_fedorov_melitopol)
Автор: Владимир Костырин

Запорожские партизаны ликвидировали штаб российских оккупантов, который те обустроили в селе Вознесенка Мелитопольского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федерова.

"Даже на девятом месяце оккупации сопротивление жителей настолько мощно, что рашисты буквально задыхаются от него", - говорится в публикации.

Отмечается, что силы сопротивления сожгли вражеский штаб во вторник, 8 ноября, около 14.00.

Захватчики обустроили свой штаб в одной из захваченных сельских церквей.

Запорожские партизаны, узнав точное местонахождения вражеского логова, подожгли штаб российских оккупантов.

Информация о количестве вражеских потерь сейчас уточняется.

Также Федоров опубликовал в сети соответствующее видео.

Напомним, ранее в сентябре в Мелитополе партизаны подорвали железную дорогу, в результате чего оккупанты остались без боеприпасов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская областьВойна России против Украины