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Під Мелітополем окупанти заселятимуть військових РФ до власників трикімнатних квартир

Фото: Мелітопольський міський голова Іван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Військових РФ заселятимуть до власників трикімнатних у селищі Мирне під Мелітополем, оскільки велику кількість окупантів нема де розмістити після відступу із Херсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова в ефірі національного телемарафону.

"Це така безпрецендентна територіальна громада біля міста Мелітополя, де майже єдиний голова територіальної громади став колаборантом. Два тижні ми інформували про те, що він сам за руку водив росіян та намагався розмістити їх у квартирах та будинках в цьому селищі", - йдеться у заяві.

За словами Федорова, колаборант вів таку норму, що якщо хтось має трикімнатну квартиру, то в одну кімнату мають посилити російських військових.

Таку норму ввели, оскільки після відступу російських військових з Херсона, значна їхня кількість розмістилася у селах навколо Мелітополя. Окупанти заселяються безпосередньо в домівки і квартири місцевих мешканців.

Нагадаємо, що поранених окупантів в Мелітополь звозять вантажівками. Під госпіталь використовують навіть школу.

У середу, 30 листопада, вночі біля Мелітополя (Запорізька область) у двох населених пунктах було знищено казарми російських окупантів.

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