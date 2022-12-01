Под Мелитополем оккупанты будут заселять военных РФ к владельцам трехкомнатных квартир

Военных РФ будут заселять к владельцам трехкомнатных в поселке Мирное под Мелитополем, поскольку большое количество оккупантов негде разместить после отступления из Херсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского мэра Ивана Федорова в эфире национального телемарафона.

"Это такое беспрецедентная территориальная община возле города Мелитополя, где почти единственный глава территориального общества стал коллаборантом. Две недели мы информировали о том, что он сам за руку водил россиян и пытался разместить их в квартирах и домах в этом поселке", - говорится в заявлении.

По словам Федорова, коллаборант вел такую норму, что если кто имеет трехкомнатную квартиру, то в одну комнату должны усилить российских военных.

Такую норму ввели, поскольку после отступления российских военных из Херсона значительное их количество разместилось в селах вокруг Мелитополя. Оккупанты заселяются непосредственно в дома и квартиры местных жителей.