Під Мелітополем мешканці залишилися без газу: росіяни пошкодили газопровід, коли рили окопи

"За інформацією мешканців селища Новобогданівка Мелітопольського району рашисти так завзято рили окопи, що пошкодили газопровід. Цивільні будинки залишились без газу", - написав він.

Федоров зазначив, що окупаційній "адміністрації" все одно на потреби цивільних громадян - вони відмовчуються на їхні прохання.

Мер додав, що загарбники не поспішають лагодити газопровід - "панікують і думають тільки за власні шкури".

Ситуація з газом в окупованій частині Запорізької області

Зазначимо, що з березня 2022 року росіян залишили без газу мешканців Бердянська. З липня газу не було у жителів Мелітопольського, Пологівського і Василівського районів. Тоді населення жило без газу від 3 до 7 місяців.

Ситуація у Мелітополі

Росіяни змогли захопити Мелітополь майже одразу після початку повномасштабного вторгнення.

На тлі розмов про майбутній контрнаступ ЗСУ окупанти будують лінію оборони біля Мелітополя. Вони роблять настільки великі та глибокі траншеї, що там можна приховати і військову техніку.

При цьому у місті активно розвивається партизанський рух. Попри спроби окупантів полювати на активних громадян, в Мелітополі регулярно лунають вибухи по всьому місту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.