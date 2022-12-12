ua ru
Пн, 12 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Под Мелитополем раздавались взрывы в школе, где скрывались около 150 российских солдат

Новина українською →
Мелитополь, Понедельник 12 декабря 2022 10:44
Под Мелитополем раздавались взрывы в школе, где скрывались около 150 российских солдат Фото: под Мелитополем раздавались взрывы в школе, где прятались россияне (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В селе Майское вчера раздались взрывы в местной школе. По данным разведки, к моменту "прилета там было около 150 военных России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Мелитополь.

"Количество 200-х и 300-х противника уточняется. Вчера также прошла удачная спецоперация по ликвидации рашистской базы на территории ООО "Политехника" в районе села Пологи на Запорожском направлении", - говорится в сообщении

По точному наведению подразделения разведки ССО "Бандерлоги" артиллерия ВСУ метко и быстро отработала цель.

"Около 13.00 разведчики отследили военную группировку. А уже в 15:00 после серии прицельного огня арты по цели местные жители наблюдали черный дым над "Политехникой", - добавляют в Telegram.

По предварительным данным, несколько единиц техники врага превратилось в поджаренный лом, погибли десятки оккупантов.

Как сообщалось, украинские военные на запорожском направлении за неделю уничтожили около 20 военных баз российской армии.

Напомним, украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали еще 620 оккупантов и немало вражеской техники. В общей сложности с начала полномасштабной войны Россия потеряла 94 760 своих военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мелитополь
NEWS
Кулеба считает реальным полный блекаут в Украине
Кулеба считает реальным полный блекаут в Украине
DAILY
Елена Шуляк: Прогнозировать сейчас выборы, понимая ситуацию на фронте, это немного кощунство
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Елена Шуляк: Прогнозировать сейчас выборы, понимая ситуацию на фронте, это немного кощунство