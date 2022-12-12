Под Мелитополем раздавались взрывы в школе, где скрывались около 150 российских солдат

В селе Майское вчера раздались взрывы в местной школе. По данным разведки, к моменту "прилета там было около 150 военных России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Мелитополь .

"Количество 200-х и 300-х противника уточняется. Вчера также прошла удачная спецоперация по ликвидации рашистской базы на территории ООО "Политехника" в районе села Пологи на Запорожском направлении", - говорится в сообщении

По точному наведению подразделения разведки ССО "Бандерлоги" артиллерия ВСУ метко и быстро отработала цель.

"Около 13.00 разведчики отследили военную группировку. А уже в 15:00 после серии прицельного огня арты по цели местные жители наблюдали черный дым над "Политехникой", - добавляют в Telegram.

По предварительным данным, несколько единиц техники врага превратилось в поджаренный лом, погибли десятки оккупантов.