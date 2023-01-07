Під Маріуполем російський літак "спалахнув" на шляху в бік Ростова, - радник мера

Сьогодні, 7 січня, близько 17:30 під Маріуполем було помічено російський літак, який спалахнув просто в небі. За попередньою інформацією, літак прямував в сторону Ростова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника міського голови міста Маріуполь Петра Андрющенка.

"З місця повідомляють, що близько 17-30 в районі Маріуполя літак росіян по дорозі в бік Ростова-на-Дону спалахнув та літак пішов петлями донизу. Що це було та подальша доля літака поки невідома, але тенденція цікава…", - повідомив Андрющенко.

Він також розповів, що за сьогодні в Маріуполі було зафіксовано колону з двох систем ППО С-300 та 10 тягачів, з яких 3 навантажених авто "Росгвардії" та дві на вигляд цивільні фури, які їхали у супроводі поліції окупантів через центр міста.

"Цікаво, що сім тягачів порожні, мабуть, десь там техніка окупантів засмутилася та потребує довго перепочинку на ремонтній базі", - сказав радник міського голови.

Андрющенко повідомив, що була помічена жива сила в смт Нікольске, за його словами, можливо це була ротація чи поповнення мобілізованими.

Радник міського голови також розповів, що в місті продовжують відстежувати вантажівки з боєкомплектами, живою силою та БТРи які направляються в бік Донецька. Також наголосив, що фіксується висока активність авіації, проте, за його словами, це більше схоже на тренування, аніж на бойові дії.

"Загалом перемир'ям не пахне. Стандартне перегрупування та поповнення протягом всього дня. Такі собі Z-християни", - додав Андрющенко.