Під Маріуполем пролунали вибухи, а через кілька годин у місті спрацювала ППО, - Андрющенко

У Маріупольському районі прогриміли вибухи. При цьому через декілька годин після них у самому місті спрацювала система протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

При цьому о 19:02 в Маріуполі спрацювала ППО. Андрющенко додав, що вона стоїть у самому місті.

Так, у 17:08 пролунав гучний вибух в районі Юрївки під Маріуполем, а о 17:18 - у районі Урзуфа.

Як повідомлялося, сьогодні Андрющенко повідомляв, що росіяни можуть готувати провокації з жертвами в Маріуполі. При цьому провину можуть перекласти на ЗСУ.

До того ж, окупанти погрожують маріупольцям звільненням та відсутністю зарплати, якщо вони будуть ігнорувати псевдореферендуми про "приєднання до РФ".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.