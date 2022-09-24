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Під Маріуполем пролунали вибухи, а через кілька годин у місті спрацювала ППО, - Андрющенко

Фото: під Маріуполем пролунали вибухи, а через кілька годин у місті спрацювала ППО (t.me/andriyshTime)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Маріупольському районі прогриміли вибухи. При цьому через декілька годин після них у самому місті спрацювала система протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Так, у 17:08 пролунав гучний вибух в районі Юрївки під Маріуполем, а о 17:18 - у районі Урзуфа.

При цьому о 19:02 в Маріуполі спрацювала ППО. Андрющенко додав, що вона стоїть у самому місті.

"Гарні передвісники повернення додому. В Україну", - написав він.

Як повідомлялося, сьогодні Андрющенко повідомляв, що росіяни можуть готувати провокації з жертвами в Маріуполі. При цьому провину можуть перекласти на ЗСУ.

До того ж, окупанти погрожують маріупольцям звільненням та відсутністю зарплати, якщо вони будуть ігнорувати псевдореферендуми про "приєднання до РФ".

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Маріуполь