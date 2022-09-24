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Под Мариуполем раздались взрывы, а через несколько часов в городе сработало ПВО, - Андрющенко

Фото: под Мариуполем раздались взрывы, а через несколько часов в городе сработало ПВО (t.me/andriyshTime)
Автор: Елизавета Драбкина

В Мариупольском районе прогремели взрывы. При этом через несколько часов после них в самом городе сработала система противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Так, в 17:08 раздался громкий взрыв в районе Юрьевки под Мариуполем, а в 17:18 - в районе Урзуфа.

При этом в 19:02 в Мариуполе сработало ПВО. Андрющенко добавил, что она стоит в самом городе.

"Хорошие предвестники возвращения домой. В Украину", - написал он.

Как сообщалось, сегодня Андрющенко сообщал, что россияне могут готовить провокации с жертвами в Мариуполе. При этом вину могут переложить на ВСУ.

К тому же, оккупанты угрожают мариупольцам увольнением и отсутствием зарплаты, если они будут игнорировать псевдореферендумы о "присоединении к РФ".

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Мариуполь