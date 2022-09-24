Под Мариуполем раздались взрывы, а через несколько часов в городе сработало ПВО, - Андрющенко

В Мариупольском районе прогремели взрывы. При этом через несколько часов после них в самом городе сработала система противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Так, в 17:08 раздался громкий взрыв в районе Юрьевки под Мариуполем, а в 17:18 - в районе Урзуфа. При этом в 19:02 в Мариуполе сработало ПВО. Андрющенко добавил, что она стоит в самом городе. "Хорошие предвестники возвращения домой. В Украину", - написал он.