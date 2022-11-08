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Під Маріуполем пролунали три потужні вибухи

Фотор: під Маріуполем пролунали три потужні вибухи (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У Нікольському сьогодні, 8 листопада пролунали три потужні вибухи. Населений пункт знаходиться в 15 км від Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

"Повідомляють про три потужних вибухи в с. Нікольське Маріупольського району. До Маріуполя близько 15 км. Подробиці з’ясовуємо", - написав він.

Нагадаємо, що росіяни продовжують перекидати свою військову техніку через Маріуполь. У місті помітили колони з технікою в напрямку Донецька.

Крім того, у Маріуполі окупанти займаються укріпленням міста та будують оборону. Зокрема, саме в районі траси між Маріуполем та смт Нікольське.

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МаріупольВибух