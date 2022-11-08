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Под Мариуполем раздались три мощных взрыва

Фотор: под Мариуполем раздались три мощных взрыва (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Никольском сегодня, 8 ноября прогремели три мощных взрыва. Населённый пункт находится в 15 км от Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Сообщают о трех мощных взрывах в с. Никольское Мариупольского района. До Мариуполя около 15 км. Подробности выясняем", - написал он.

Напомним, что россияне продолжают перебрасывать свою военную технику через Мариуполь. В городе были замечены колонны с техникой в направлении Донецка.

Кроме того, в Мариуполе оккупанты занимаются укреплением города и строят оборону. В частности, именно в районе трассы между Мариуполем и пгт Никольское.

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МариупольВзрыв