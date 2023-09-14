Під Маріуполем "гучно". Працює ППО окупантів

Вибухи у Маріупольському районі лунають зранку у четвер, 14 вересня. У окупантів працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Маріупольський район. Гучно. Працює ППО окупантів в районі Ялта / Юрʼївка", - розповів він.

У Маріупольському районі лунають вибухи 14 вересня (Google-карти)

Вибухи у Маріуполі

Тимчасово захоплений Маріуполь окупували російські війська під час масштабного вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року.

При цьому попри те, що портове місто окупанти поступово перетворюють на військову базу, у Маріуполі та районі постійно лунають вибухи, а окупанти скаржаться на роботу ППО. Наприклад, 7 вересня у Маріуполі та районі сталися гучні вибухи. Після них розпочалася пожежа за ТЦ "Порт-Сіті", окупанти піднімали в небо авіацію.