Під Маріуполем "гучно". Працює ППО окупантів
Вибухи у Маріупольському районі лунають зранку у четвер, 14 вересня. У окупантів працює ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"Маріупольський район. Гучно. Працює ППО окупантів в районі Ялта / Юрʼївка", - розповів він.
У Маріупольському районі лунають вибухи 14 вересня (Google-карти)
Вибухи у Маріуполі
Тимчасово захоплений Маріуполь окупували російські війська під час масштабного вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року.
При цьому попри те, що портове місто окупанти поступово перетворюють на військову базу, у Маріуполі та районі постійно лунають вибухи, а окупанти скаржаться на роботу ППО. Наприклад, 7 вересня у Маріуполі та районі сталися гучні вибухи. Після них розпочалася пожежа за ТЦ "Порт-Сіті", окупанти піднімали в небо авіацію.
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