Под Мариуполем "громко". Работает ПВО оккупантов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Мариупольский район. Громко. Работает ПВО оккупантов в районе Ялта / Юрьевка", - рассказал он.

В Мариупольском районе раздаются взрывы 14 сентября (Google-карты)

Взрывы в Мариуполе

Временно захваченный Мариуполь был оккупирован российскими войсками во время масштабного вторжения России в Украину в феврале прошлого года.

При этом несмотря на то, что портовой город оккупанты постепенно превращают в военную базу, в Мариуполе и районе постоянно звучат взрывы, а оккупанты жалуются на работу ПВО. Например, 7 сентября в Мариуполе и районе произошли громкие взрывы. После них начался пожар за ТЦ "Порт-Сити", оккупанты поднимали в небо авиацию.