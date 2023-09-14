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Под Мариуполем "громко". Работает ПВО оккупантов

Мариуполь, Четверг 14 сентября 2023 09:51
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Под Мариуполем "громко". Работает ПВО оккупантов Фото: в Мариупольском районе сообщают о взрывах 14 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Взрывы в Мариупольском районе раздаются утром в четверг, 14 сентября. У окупантов работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Мариупольский район. Громко. Работает ПВО оккупантов в районе Ялта / Юрьевка", - рассказал он.

Под Мариуполем &quot;громко&quot;. Работает ПВО оккупантов

В Мариупольском районе раздаются взрывы 14 сентября (Google-карты)

Взрывы в Мариуполе

Временно захваченный Мариуполь был оккупирован российскими войсками во время масштабного вторжения России в Украину в феврале прошлого года.

При этом несмотря на то, что портовой город оккупанты постепенно превращают в военную базу, в Мариуполе и районе постоянно звучат взрывы, а оккупанты жалуются на работу ПВО. Например, 7 сентября в Мариуполе и районе произошли громкие взрывы. После них начался пожар за ТЦ "Порт-Сити", оккупанты поднимали в небо авиацию.

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