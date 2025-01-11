Під Львовом зіткнулись авто та автобус: багато постраждалих

Як повідомлялося раніше, на Прикарпатті автомобіль зіткнувся з вантажівкою. Унаслідок ДТП загинули п'ятеро людей.

Крім того, у Вінницькій області зіткнулися Geely і Subaru. Чотири людини загинули, ще двоє постраждали.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.