У Вінницькій області зіткнулись Geely та Subaru: четверо людей загинули, є поранені

Фото: у Вінницькій області зіткнулись Geely та Subaru 25 грудня, четверо людей загинули (facebook.com/dsnsvin)

У Вінницькій області 25 грудня зіткнулись Geely та Subaru. Четверо людей загинули, ще двоє постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС у Вінницькій області.