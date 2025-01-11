Под Львовом столкнулись авто и автобус: много пострадавших

Под Львовом в аварию попал автобус с людьми 10 января. Семеро травмированных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию во Львовской области .

Так, ДТП произошло 10 января, около 19.30, на автодороге "Куровичи-Рогатин" в селе Затемное Львовского района.

Как предварительно установили правоохранители, произошло столкновение автомобиля Peugeot 3008, которым управлял 36-летний житель Ивано-Франковска, и автобуса Мегсеԁеѕеѕ-Benz под управлением 39-летнего жителя Львовского района.

"В результате ДТП водитель легковушки и шестеро пассажиров автобуса получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения", - отметили в полиции.

Среди пострадавших - жительницы Львовского района в возрасте 17, 18 и 41 год, 67-летняя львовянка, 28-летний житель Львовского района и 48-летний житель Золочевского района.

По факту следователи открыли уголовное производство. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.