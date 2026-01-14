UA

Під Львовом стріляли у мікроавтобус ТЦК: поліція розпочала операцію

Фото: під Львовом стріляли у мікроавтобус ТЦК (facebook.com/kyivpatrol)
Автор: Константин Широкун, Юлія Акимова

У Селищі Рудне поблизу Львова невідомі стріляли у мікроавтобус ТЦК. Поліція розпочала операцію з пошуку причетних до інциденту.

Про це заявила речниця Нацполіції України Юлія Гірдвіліс у коментарі РБК-Україна.

"У Рудному сталася стрілянина, наразі поліція на місті проводить слідчі оперативні дії, встановлює усіх причетних", - зазначила Гірдвіліс.

Також начальник департаменту комунікації Національної поліції у коментарі РБК-Україна зазначила, що поліція проводить операцію з розшуку причетних до цього осіб.

Зазначається, що внаслідок події ніхто не постраждав, мікроавтобус військовослужбовців РТЦК, які здійснювали заходи з оповіщення, отримав технічні пошкодження.

Подія сталась сьогодні, 14 січня, близько 10:00 на перехресті вулиць Лесі Українки та Небесної Сотні у селищі Рудне. Водій авто Volkswagen Passat здійснив кілька пострілів по автомобілю Volkswagen Transporter, після чого поїхав з місця події.

За цим фактом слідчі відідлу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Інциденти зі стріляниною у Львові

Нагадаємо, 24 листопада на подвір'ї середньої загальноосвітньої школи №13 у Сихівському районі Львова відбулась стрілянина. Відомо, що між двома батьками учнів сталась сварка у приміщенні однієї зі шкіл, яка згодом на вулиці переросла у бійку. У ході конфлікту один із чоловіків вистрелив із травматичної зброї в опонента, потерпілого госпіталізовано.

Також у селі Підрясне поблизу Львова вдень 12 вересня сталась стрілянина у будівлі автосервісу, в результаті інциденту дві особи загинули. За попередніми даними, у приміщенні офісу автосервісу чоловік застрелив свого колегу, після чого вчинив самогубство.

Також 31 серпня у Львові ввечері, 31 серпня, на вулиці Володимира Великого сталася стрілянина. Зловмисника наразі затримано.

ЛьвівЛьвівська областьНаціональна поліціяТЦК