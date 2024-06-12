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Під Львовом невідомий обстріляв BMW. Зловмисника шукають

Фото: під Львовом невідомий обстріляв BMW 12 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Гурковська

12 червня у Львівському районі невідомий обстріляв автомобіль BMW. Злочинця шукають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області.

"У Львівській області поліцейські вживають заходів для затримання зловмисника, який обстріляв автомобіль BMW. Внаслідок події вогнепальні поранення отримав водій автомобіля - він госпіталізований", - йдеться у повідомленні.

 

Подробиці НП

Сьогодні, 12 червня, близько 11:00 на оперативну лінію "102" надійшло повідомлення про стрілянину, що сталась у селищі Сокільники, Львівського району.

Як повідомили РБК-Україна джерела, прізвище того, в кого стріляли, Джоні, він очевидно пов'язаний з кримінальним світом.

На місці події працюють оперативники карного розшуку, слідчі, криміналісти та співробітники інших служб та підрозділів поліції Львівщини.

Не перша НП 

12 червня у Дніпрі невідомі підпалили автомобіль військових. Поліція розпочала розслідування та пошук злочинців.

За попередньою інформацією, до підпалу може бути причетна група осіб.

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